Caen. La 8e édition de Pierres en lumières est maintenue dans le Calvados

Chaque année, les cinq départements normands participent à l'événement Pierres en lumières, mais en cette année particulière, seul le Calvados a maintenu cette 8e édition. "C'est une occasion unique de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine très riche", insiste Sylvie Jacq, conseillère départementale et déléguée au patrimoine.

Redynamiser la création : patrimoine 2.0

L'événement Pierres en lumières, créé en 2008 sous l'impulsion de la Fondation du patrimoine, consiste à mettre en avant notre patrimoine régional à travers des illuminations et animations artistiques. Le Calvados est l'un des départements français les plus riches en patrimoine. Il se classe à la troisième place pour le nombre de monuments historiques protégés.

Pour cette édition, le Département du Calvados a lancé un appel à projets "Patrimoine 2020, patrimoine 2.0" pour tenter de redynamiser la création. Grâce à cet appel, de nombreuses nouveautés ont été mises en place pour cette 8e édition : l'hologramme, le mapping, le spectacle équestre, la chorégraphie, la lumière de verre, la visite virtuelle et l'art numérique.

Des animations gratuites dans tout le Calvados

Éclairer un patrimoine que l'on ne voit plus est essentiel à sa sauvegarde, "c'est ce qui fait la beauté du département", selon Sylvie Jacq. Environ cinquante animations gratuites seront proposées dans tout le Calvados : des visites guidées, des concerts, des circuits découvertes, des déambulations, des expositions ou encore un spectacle équestre. "Cette année, nous allons proposer deux soirées au lieu d'une pour éviter un afflux de monde", précise Clara Dewaele, vice-présidente du Conseil départemental. Parmi les événements programmés le 3 octobre, le prieuré Saint-Gabriel-Brécy (Creully-sur-Seulles) en lumières 2.0 de 20 h 30 à minuit ; un voyage dans le temps au Château Ganne (La Pommeraye) avec magie et sorcellerie au rendez-vous de 18 heures à 20 heures ; mise en lumière et animation musicale à Trévières de 19 heures à 23 heures ou encore une promenade et spectacle nocturne de 16 h 30 à 23 heures à Tracy-sur-Mer. Auront lieu les 3 et 4 octobre : une exposition de photographies réalisées par les élèves du lycée André-Maurois de Deauville au musée Villa Montebello de 18 heures à 23 heures et des illuminations féeriques à la maison bleue de Dives-sur-Mer de 20 heures à 23 heures. Sans oublier la mise en lumière colorée de la chapelle de Béneauville à Chicheboville, qui a reçu le prix Trévise 2020. Bien d'autres animations sont à découvrir sur le site Calvados.fr.

Les organisateurs ont bien évidemment dû prendre des mesures à cause du contexte sanitaire : port du masque obligatoire et une jauge limitée à 50 personnes. Il est également conseillé de réserver.

Pour tous renseignements et pour regarder la programmation complète de Pierres en lumières, rendez-vous sur le site calvados.fr. Animations gratuites sur deux soirs, les 3 et 4 octobre. Horaires : de 18 heures à 1 heure.