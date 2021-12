Caen. Les vitraux de l'abbatiale Saint-Etienne retrouvent leur clarté

C'est une opération rare qui s'achève à l'abbatiale Saint-Etienne, au cœur de l'abbaye aux Hommes de Caen. Après quatre mois de travaux, les vitraux ont retrouvé leur éclat d'origine. "Ils n'avaient pas été nettoyés depuis leur pose, dans les années cinquante", raconte Cyril Gouty, maître verrier installé à Cormeilles, près de Pont-L'Evêque.

Brosses douces

et huile de coude

Avec son équipe, ils auront mis quatre mois à venir à bout des cinquante baies de vitraux que compte l'édifice, fondé en 1063 par Guillaume le Conquérant. La recette ? "De l'eau déminéralisée à environ 30 °C que l'on dilue, des brosses douces et un peu d'huile de coude", égraine l'artisan d'art, qui a déjà travaillé sur les églises Saint-Pierre, Saint-Paul ou Saint-Jean à Caen. Le travail, mené avec minutie, vient effacer la poussière qui s'est accumulée à l'extérieur de l'abbatiale et la cire des bougies à l'intérieur. "Il n'existe que trois entreprises agréées capables de restaurer les vitraux des monuments historiques en Normandie", détaille le professionnel, pour qui cette activité représente 60 % des chantiers. Le reste du temps, c'est pour des particuliers que l'atelier de Cyril Gouty travaille.

😮 #Vertigineux 🚧 Un échafaudage de 36 m de haut est en cours d'installation à la croisée du transept de l'abbatiale Saint-Étienne. Objectif : remplacer les vitraux endommagés de la tour lanterne suite aux tempêtes de février. #Patrimoine

© J.-C. Lorieux / Ville de #Caen pic.twitter.com/ybzOiZsz6p — Ville de Caen (@CaenOfficiel) September 25, 2020

Le maître verrier sera bientôt de retour à l'abbatiale Saint-Etienne, où un échafaudage de 36 mètres de haut est en cours d'installation. Mi-octobre, il permettra à Cyril Gouty de s'attaquer à la majestueuse Tour-Lanterne, dont les vitraux ont subi les tempêtes de l'hiver dernier. Il s'agira cette fois d'une restauration totale : "On enlève entièrement le plomb, on refait la mise en plomb et on réinstalle des vitraux neufs." L'opération devrait être terminée au début du mois de décembre. Et ne sera pas renouvelée avant… un siècle !