Basket (LF2). Mondeville se fait renverser lors du match d'ouverture à Angers

Après une défaite inaugurale en Coupe de France contre Chartres, les Lionnes avaient besoin de rebondir, contre des Angevines qui sont, elles aussi, prétendantes à la montée en Ligue Féminine. Bien qu'ayant dominé pendant trois quart-temps, les joueuses de Romain L'Hermitte ont été renversées par leurs hôtes en fin de rencontre (65-54).

Le match

Dès le début du match, les Calvadosiennes ont joué les patronnes (6-12, 5'). Le rapport de force s'est par la suite stabilisé, toujours en faveur de l'USOM qui a réussi à imprimer son rythme (17-22, 10').

Dans le début du deuxième quart-temps, les visiteuses ont d'abord réussi à augmenter leur mainmise sur le score (21-33, 15').

Mais par la suite, les Ligériennes ont réagi, réduisant l'écart (29-34, 28'). Mondeville a finalement rejoint les vestiaires avec neuf points d'avance (29-38, 20').

Une deuxième mi-temps bien trop faible offensivement

Au retour des vestiaires, les Normandes ont commencé à subir la pression de leurs hôtes (39-45, 25'). Et cette pression a alors amené des difficultés offensives pour les Lionnes, ne scorant presque plus et voyant Angers revenir à un point, à 10 minutes du terme (46-47, 30').

Très vite, les locales ont pris l'avantage et privé leurs adversaires de points (52-47, 34'). Malheureusement pour l'USOM, cette prise du score par leurs hôtes a été le début de la fin, paraissant un peu émoussées (57-49, 37'). Dans les dernières minutes, et même en jetant leurs dernières forces, ce sont les Ligériennes qui ont su faire la différence (65-54, 40').

La fiche technique

Angers - Mondeville : 65-54 (17-22, 12-16, 17-9, 19-7). 600 spectateurs.

Angers : Départ : Coulibaly 9, Corre 10, Arrondo 16, Ousfar 6, Gandega 19. Banc : Gaillard 2, Dreano-Trecant, Leguiset, Greene 3. Non entrée en jeu : Lailler. Entr. : David Gautier.

Mondeville : Départ : Detchart 13, Cornelie Sigmundova 5, Bussiere 10, Guennoc 6, Gomis 12. Banc : Lanfant 2, Cluzeau, Niare 6. Non entrées en jeu : Dutat, Dinga Mbomi. Entr. : Romain L'Hermitte.

Prochain rendez-vous

Les Mondevillaises recevront Aulnoye (Nord) le samedi 3 octobre à 20 h à la Halle Bérégovoy, pour le compte de la 2ème journée de Ligue Féminine 2.