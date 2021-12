Calvados. Un garage totalement embrasé, sept personnes évacuées

Quarante-cinq sapeurs-pompiers sont intervenus jeudi 24 septembre vers 20 h 30 pour éteindre un incendie s'étant déclaré dans le garage d'une propriété privée. A leur arrivée, le bâtiment était totalement embrasé et le feu se propageait dans la maison. Les sept occupants du lieu ont été rapidement été évacués avant l'arrivée des secours. Deux d'entre eux présentaient de légères brûlures et ont été transportés à l'hôpital de Lisieux. Quatre lances ont été nécessaires pour éteindre le sinistre. Quinze camions en provenance des centres de secours d'Orbec, Lisieux, Saint-Pierre sur Dives, Pont-l'Evêque, Ifs, Ouistreham, Montreuil, Thiberville et Broglie étaient sur place. La gendarmerie était également présente sur les lieux.