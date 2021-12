Bayeux. 200 habitants tirés au sort pour former un groupe de travail citoyen

La Ville de Bayeux va lancer un groupe de travail citoyen d'ici les prochains mois. Le but ? Renforcer l'engagement des citoyens dans la vie de leur commune. "On pense que les habitants ont des choses à nous apporter", indique Christine Cabon, maire-adjointe en charge des affaires générales, du personnel, de la citoyenneté et de l'ouverture internationale. D'ici le mois d'octobre, 100 femmes et 100 hommes seront tirés au sort et recevront un courrier les invitant à participer à une première réunion. "On se doute que les 200 personnes ne participeront pas, mais on aimerait qu'il y en ait entre 20 et 40. Le but est d'arriver autour du nombre de conseillers municipaux de la ville qui est de 33." Ces citoyens pourraient travailler en atelier pendant l'année, "peut-être tous les mois, mais nous définirons la manière avec les citoyens eux-mêmes". Un des premiers sujets abordés sera la plantation : quels lieux, quelles plantes, etc.

Les avis émis par ce groupe pourront être intégrés aux délibérations. Cette première année est une expérimentation.