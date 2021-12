Football. Coupe de France féminine : le tirage au sort du 3e tour

Deux derbys entre ex-haut-normandes et ex-bas-normandes auront lieu le dimanche 18 octobre, dans le cadre du 3e tour de la Coupe de France féminine, dont le tirage au sort a été réalisé ce jeudi 24 septembre. Le Stade Malherbe Caen se déplacera au FC Rouen et l'Avant-Garde-Caennaise recevra Rouen Plateau Est. Un derby entre Manchoises s'annonce aussi musclé entre Cherbourg et Foot50.

Voici les rencontres du 3e tour : Thiberville (R2) - MOS (R1) / Villers-Houlgate (R2) - Evreux (R1) / Olympique Pavillais (R2) - Flers (R1) / AG Caen (R1) - Rouen Plateau Est (R1) / FC Rouen (R1) - SM Caen (R1) / Gonfreville (R1) - Tourville (R2) / Ifs (R1) - Briouze (R1) / Cherbourg (R1) - Foot50 (R1).