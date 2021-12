Football. 4e tour de la Coupe de France : le tirage des Manchois

Avec trois duels manchois, le département perdra inévitablement des représentants en vue du 5e tour de la Coupe de France, les samedi 3 et dimanche 4 octobre. Le derby s'annonce bouillonnant entre les deux clubs phares du nord-Cotentin, le petit poucet Sainte Croix Saint-Lô qui pêche un gros poisson et un match pas si simple à négocier pour l'US Granville pour son entrée en matière.

Découvrez les matchs du 4e tour :

US Sainte Croix Saint-Lô (D1) - US Alençon (N3) / FC Équeurdreville-Hainneville (R2) - AF Virois (N3) / FC Flers (R1) - US Granville (N2) / AS Cherbourg (N3) - AS Tourlaville (R1) / ES Carpiquet (R3) - FC Saint-Lô Manche (N3) / Ouest Cotentin (R2) - FC Agneaux (R2) / AS Jullouville Sartilly (R3) - ES Pointe Hague (R2).