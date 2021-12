Orne. 200 concurrents pour le premier Bagnoles-Normandie-Trail

En mai 2019, Bagnoles-de-l'Orne avait inauguré sa station de trail, afin de permettre à tout un chacun de s'entraîner et de courir sur les chemins balisés de la forêt domaniale des Andaines.

Un an plus tard, la Ville inaugure sa première "course-nature", et pas des moindres. Le premier Bagnoles-Normandie-Trail sera disputé samedi 26 septembre, avec un départ très tôt, à partir de 4 h 30, par vagues successives pour cet ultratrail de 100 km avec 1 850 mètres de dénivelé positif, autour de la station thermale : dans les 7 000 hectares de la forêt domaniale des Andaines par la Tour de Bonvouloir, les Gorges de Villiers, le château de Couterne, Juvigny, Dompierre… Quelque 200 concurrents seront sur la ligne de départ de cet ultratrail qui permettra d'acquérir 4 points ITRA, "indispensables pour disputer les courses mythiques, comme l'ultratrail du Mont-Blanc", explique Didier Simon, directeur du Grand Domaine de Bagnoles-de-l'Orne.

Ecoutez ici Didier Simon: Impossible de lire le son.

Les premiers concurrents sont attendus sur la ligne d'arrivée samedi dans l'après-midi. Les derniers vers 23 heures…