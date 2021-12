Seine-Maritime. Législatives (5e circonscription) : Gérard Leseul (PS) au second tour

Le second tour de la législative partielle de la 5e circonscription de Seine-Maritime se tient ce dimanche 27 septembre. Ils ne sont plus que deux. Gérard Leseul, le socialiste soutenu par Christophe Bouillon (lui qui a laissé son siège à l'Assemblée nationale pour la mairie de Barentin), est arrivé en tête du premier tour avec presque 40 % des voix.

Gérard Leseul (PS) sur le marché de Lillebonne Impossible de lire le son.

Gérard Leseul estime que son résultat "est encourageant. Je suis satisfait et fier. C'est une marque de confiance, du travail de Christophe Bouillon, de mon parcours, de mon projet solidaire lié à mon expérience de militant de l'économie sociale. Je suis inquiet de me retrouver face à un candidat extrémiste, j'aurais préféré une formation plus respectable".