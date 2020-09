Seine-Maritime. Législative partielle : Gérard Leseul arrive en tête devant le RN

L'élection législative partielle de la 5e circonscription de Seine-Maritime, dimanche 20 septembre, a été marquée par un fort taux d'abstention : plus de 82 %. Le socialiste Gérard Leseul et Jean-Cyril Montier, du Rassemblement national, se qualifient pour le second tour.