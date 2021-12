Normandie. RSA : des départements dans le collimateur de Médiapart

Médiapart a publié le dimanche 20 septembre une enquête sur cinq départements qui ne paient plus le RSA aux bénéficiaires qui possèdent des liquidités jugées "importantes" par les Conseils départementaux. Parmi eux, trois départements normands : l'Orne, la Manche et l'Eure. Pour ceux qui ont plus de 9 670 € en caisse dans l'Eure, 15 000 € dans l'Orne, 23 000 € dans la Manche.

Pourtant, le Conseil d'État a déjà rejeté le 6 décembre 2019 un pourvoi de la Manche, estimant qu'un "Département n'a pas à fixer de plafond d'épargne au-delà duquel les demandeurs ne peuvent pas bénéficier du RSA", souligne Médiapart.

Dans l'Orne, 27 dossiers seulement auraient été ainsi été recalés, en 2019.