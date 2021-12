Rouen. Lubrizol : le démantèlement de la zone incendiée a coûté 20 millions d'euros

Les travaux de démantèlement et de nettoyage des 15 000 m2 d'entrepôts qui ont brûlé le 26 septembre 2019 dans l'usine Lubrizol de Rouen ont coûté quelque 20 millions d'euros, a indiqué mardi 22 septembre la société lors d'une visite organisée pour la presse.

La zone impactée sera végétalisée

"Le traitement des fûts sensibles, le nettoyage des voiries, le déblaiement des décombres des entrepôts et le nettoyage des darses au nord du site qui a nécessité l'intervention de scaphandriers ont coûté quelque 20 millions d'euros", a déclaré Cyrille Macé de Lépinay, l'ingénieur de Lubrizol responsable du nettoyage de la zone incendiée. Une partie de cette zone sera "végétalisée pour en faire un lieu convivial pour les salariés et plusieurs milliers de mètres carrés de panneaux solaires seront installés, a déclaré la présidente de Lubrizol France Isabelle Striga. Les entrepôts de stockage ne seront pas reconstruits, ce qui signifie que ce qui s'est passé le 26 septembre 2019 ne pourra plus se passer." Le collectif unitaire de Lubrizol, qui regroupe syndicats, associations de victimes et de défense de l'environnement, appelle à une manifestation samedi 26 septembre, au départ de l'usine, pour réclamer des mesures plus contraignantes et des sanctions "exemplaires" envers les industriels, ainsi qu'un "réel suivi médical à long terme" des populations.

La direction de Lubrizol s'est exprimée sur le nettoyage du site et sur l'avenir de la zone touchée par l'incendie du 26 septembre 2019.

Le 26 septembre 2019, près de 10 000 tonnes de produits chimiques ont brûlé sur ce site classé Seveso spécialisé dans la fabrication d'additifs pour huiles de moteurs et sur son voisin Normandie logistique. Un nuage de fumée noire de 22 km de long s'était formé. L'incendie n'avait pas fait de blessé, mais les conséquences à long terme sur la santé restent incertaines.

Avec AFP