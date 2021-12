Fécamp. Ficibus : jeu concours et M'Ticket pour reconquérir les voyageurs

À l'occasion de la semaine de la mobilité, Ficibus, le réseau de transports en commun de Fécamp, communique pour inciter les voyageurs à retrouver le chemin des bus. Kéolis exploite six lignes pour le compte de l'agglomération (trois lignes régulières et trois lignes à la demande). Le réseau transporte tous les ans environ 200 000 voyageurs. Depuis la fin du confinement, la fréquentation reste 20 % inférieure.

La semaine de la mobilité est l'occasion de bien faire connaître l'offre et de rendre le réseau plus lisible. Pour cela, les transports étaient gratuits sur Fécamp samedi 19 septembre. Pour faciliter le paiement, les utilisateurs fécampois peuvent désormais télécharger l'application M'Ticket pour payer leurs tickets. Et un jeu concours est lancé jusqu'à la fin du mois de septembre. Il s'agit de prendre une photo d'un bus avec en arrière plan un lieu ou un monument de Fécamp. Le premier prix sera un smartphone, le deuxième prix un abonnement d'un an et le troisième prix un abonnement d'un mois.