Caen. Coronavirus : les Virades de l'Espoir s'adaptent

Chaque année, les Virades de l'Espoir, qui se déroulent à la Colline aux oiseaux de Caen, permettent de récolter des fonds au profit de la lutte contre la mucoviscidose. L'événement est programmé dimanche 27 septembre, avec quelques ajustements liés aux contraintes sanitaires.

La partie festive de la manifestation est annulée, c'est-à-dire les animations de pêche à la ligne, chasse au trésor, balades à poney, défilé de la 501e légion Star Wars, etc. En revanche, les randonnées sont maintenues. Départ pour 9 km à 10 heures et pour 4,5 km à 15 heures. Les inscriptions se feront directement sur place. Un stand d'informations et un stand de ventes d'objets seront aussi montés.

Ce format restreint est mis en place en raison de l'aggravation de la situation sanitaire à Caen. De nombreux bénévoles sont des proches de patients atteints de la mucoviscidose et donc fragiles.

Une collecte en ligne est par ailleurs ouverte pour récolter des dons, au profit de la lutte contre cette maladie.