Caen. Un salon Studyrama des Études supérieures au parc des expositions

Le samedi 10 octobre, le parc des expositions de Caen accueille le 7e Salon Studyrama des Études supérieures, de 9 h 30 à 17 h 30. Cet événement sera l'occasion pour les lycéens et étudiants de se renseigner sur l'ensemble des possibilités et débouchés qui s'offre à eux. De nombreux professionnels, universités et écoles seront présents pour échanger avec les jeunes. Caen compte près de 33 000 étudiants chaque année, ce qui représente quelque 33 % de la population de la ville.