Calvados. Week-end de grandes marées : les pêcheurs à pied contrôlés

Le week-end des 19 et 20 septembre, à l'occasion des grandes marées dans la région, des gendarmes de la brigade de Douvres-la-Délivrande et de la brigade de surveillance du littoral (BSL) de Caen ont organisé un contrôle de la pêche à pied dans le secteur de Bernières-sur-Mer. Quinze contrôles ont été effectués sur une cinquantaine de pêcheurs présents. Aucune infraction n'a été relevée, mais des rappels ont été effectués sur la situation sanitaire et la taille des espèces prélevées.