Rugby (élections). Candidat à la présidence de la Fédération, Florian Grill en visite à Caen

A moins de quinze jours de l'élection pour la présidence de la Fédération française de rugby et dans le cadre de son tour de France des clubs, le candidat Florian Grill s'est rendu dans les locaux du Stade Caennais, lundi 21 septembre, pour rencontrer les dirigeants des clubs normands. Il était accompagné de membres de sa liste, dont d'anciens internationaux tels qu'Abdellatif Benazzi, Julien Pierre ou Jean-Marc Lhermet, ainsi que de l'ancien sélectionneur Jean-Claude Skrela (1995-1999), qui a animé pour l'occasion une séance d'entraînement pour des jeunes de plusieurs clubs. Près d'une cinquantaine de ces représentants ont fait le déplacement pour cette réunion-débat.

Le candidat, actuel président de la Ligue d'Ile de France, a construit son projet sur trois axes, entre l'aide aux clubs, l'aide aux bénévoles et une recherche de la relance du nombre de licenciés, face à une forte baisse ces dernières années. Selon lui, "la vérité de ce qu'on vit quand on est un club du quotidien, c'est qu'on a un vrai rôle éducatif et citoyen".