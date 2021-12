Football (Ligue 2). Caen veut se servir de Chambly pour aller faire un coup à Valenciennes

"Ce match, on doit le perdre." Pascal Dupraz n'y est pas allé par quatre chemins au moment d'analyser la prestation minimale livrée par ses joueurs devant Chambly et soldée par un score nul et vierge, tout aussi minimal. "Je n'ai pas compris pourquoi tant d'erreurs, tant d'inertie. Ce n'est pas que ce que les garçons nous ont habitués à faire", a constaté un coach caennais qui a mis le doigt sur des faiblesses jusque-là compensées dans les résultats, notamment dans la vitesse d'exécution offensive. "Il faut qu'on soit bien meilleurs dans notre qualité individuelle et collective. Ce que j'aime toutefois, c'est que le groupe a de la bonne volonté." Encore sur la thèse du "trou d'air", le technicien normand sait toutefois qu'il faudra proposer une autre copie à Valenciennes, samedi 26 septembre à partir de 19 heures, sans quoi la défaite encore évitée depuis la reprise pourrait tomber. Mais autant les joueurs que le staff veulent rester dans le positif. Car oui, Caen est quatrième de L2 après quatre journées et compte huit points. Telle est la seule vérité qui compte réellement, après tout.