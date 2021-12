Baseball (D1). Les Huskies de Rouen ont repris le chemin du terrain 

18 mois après leur dernier sacre de champions de France de Baseball, les Huskies de Rouen ont enfin rejoué, dimanche 20 septembre, avec la réception des Cougars de Montigny pour le 3e tour du Challenge Suzanne Bricaud. Composée de jeunes joueurs issus du centre de formation, l'équipe des Huskies avait essuyé une première défaite face au PUC. Les Huskies se devaient donc de redorer leur blason de champions de France. Face à Montigny, qui avaient fait égalité face aux Lions de Savigny et les Tigers de Thiais, les Rouennais ont montré leur talent et remportent les deux matchs 4/3 et 3/2. La prochaine rencontre sera disputée le dimanche 4 octobre, face aux Lions de Savigny.