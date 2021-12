Calvados. Un die-in organisé par SOS Méditerranée à Saint-Aubin-sur-Mer  

SOS Méditerranée et le collectif Solidarités Migrants Saint Aubin ont organisé une "action choc", un die-in de 20 minutes pour alerter la population sur les conditions des naufragés en Méditerranée. Ils réclament également la libération de l'Océan Viking, navire de sauvetage qui est bloqué en Sicile depuis le 22 juillet 2020 "parce que les rescapés étaient trop nombreux par rapport au nombre autorisé par le certificat de sécurité pour navire de charge selon les autorités italiennes" explique Emmanuelle, membre de SOS Méditerranée. "Pour nous il ne s'agit que d'excuses, le navire a déjà prouvé sa sécurité", insiste-t-elle.

Pour SOS Méditerranée le sujet sur la cause des migrants n'est pas assez abordé : "il n'y a actuellement que trois ONG en mer. Il n'y avait aucun bateau cet été alors que les départs n'ont pas cessé et on dénombre environ 400 victimes de naufrages sans témoin", explique Emmanuelle. Environ 30 personnes se sont allongées sur le sable de Saint-Aubin pour témoigner de leur soutien.