Covid-19. Hervé Morin, cas contact de Le Maire, se met à l'isolement

Le président de la Région Normandie l'a précisé via Twitter, samedi 19 septembre dans la matinée. Il a appris être "cas contact" à la suite de son déjeuner de mercredi avec le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, testé depuis positif à la Covid-19. "Je suis à l'isolement le temps de pouvoir effectuer un test. Je n'ai aucun symptôme, reste mobilisé et continue bien entendu à exercer mes fonctions", assure le président des centristes.

J'ai appris hier soir que je suis cas contact suite à mon déjeuner ce mercredi avec @BrunoLeMaire

Je suis à l'isolement le temps de pouvoir effectuer un test. Je n'ai aucun symptômes, reste mobilisé et continue bien entendu à exercer mes fonctions. #COVID__19 — Hervé Morin (@Herve_Morin) September 19, 2020

Bruno Le Maire a lui annoncé vendredi soir son test positif et sa mise à l'isolement.