Caen. Les pelouses du château interdites d'accès de 18 heures à 6 heures

Plus question d'organiser un apéritif ou un pique-nique improvisé le long du château de Caen : un arrêté municipal interdit désormais l'accès aux pelouses de l'édifice et qui le bordent de 18 heures à 6 heures du matin.

Sont concernées, les pelouses et plantations situées à l'intérieur et à l'extérieur des remparts, mais aussi celles situées entre les rues de Geôle, Montoir Poissonnerie, avenue de la Libération, rue du Vaugueux et la rue des Fossés du Château. L'arrêté est valable au moins jusqu'au 31 décembre.

Le port du masque est par ailleurs obligatoire par arrêté préfectoral sur ces pelouses, tout comme, c'est nouveau, à proximité de la gare de Caen.