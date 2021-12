Alençon. Covid-19 : dernier dépistage grand public avant la priorisation

Vendredi 18 septembre, le parking de E.Leclerc d'Alençon a accueilli un centre de dépistage de la Covid-19. Installé à la demande de l'Agence régionale de santé, le site avait un objectif de 100 tests en fin de journée. Le nombre de dépistages est limité depuis l'important afflux de tests dans les centres d'analyse français.

A Alençon, c'était la dernière opportunité de venir gratuitement et sans ordonnance. Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué qu'"il ne sert à rien de se faire tester trop souvent, il faut assurer la priorité aux personnes prioritaires". Dorénavant, les dépistages vont être plus ciblés, ils concerneront les personnes avec une prescription médicale ou symptomatiques, les soignants, les aides à domicile et les cas contacts.