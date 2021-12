Manche. Journées du patrimoine : trois sites à découvrir

Le Château fort de Pirou. C'était un vrai château fort, comme dans les films, douves, donjon… Les vestiges de ce château du Moyen-Âge sont classés aux monuments historiques depuis la restauration lancée par l'abbé Marcel Lelégard à la fin des années 60. Le château de Pirou est l'un des plus anciens châteaux fort normands et il est parmi les mieux conservés. L'occasion pour le visiteur de se plonger mille ans en arrière et de découvrir la sublime tapisserie de Pirou, broderie éclipsée injustement par sa cousine bayeusaine. Des visites guidées seront organisées de 10 heures à 18 heures, à l'occasion de ces Journées européennes du patrimoine.

Le Moulin à vent du Cotentin. Nous ne sommes pas aux Pays-Bas, où ce genre de monument est assez commun, mais bel et bien dans le Cotentin. À Fierville-les-Mines, entre Portbail et Bricquebec, allez découvrir ce moulin à vent construit en 1744 et restauré depuis 1997. Et il fonctionne ! Le meunier pourra vous guider pour découvrir la mouture du blé, de l'épeautre et du sarrasin. Grands et petit pourront même s'initier à la fabrication de la farine à l'occasion d'ateliers spéciaux d'environ 20 minutes. C'est à faire absolument.

Le musée du Poiré. C'est le seul musée de France consacré à une spécialité, il faut le dire, bien locale. À Barenton, niché dans une superbe ferme typiquement normande, vous trouverez le musée du Poiré, cousin pétillant du cidre. Ici, vous pourrez découvrir l'histoire et les secrets de cette boisson et profiter du parcours ludique du verger, riche d'une centaine de variétés de poires et de pommes. Pour les Journées européennes du patrimoine, le site se met en quatre avec de nombreuses animations pendant tout le week-end. Parmi elles, le concert d'Olifan, à destination du jeune public, dimanche à 16 heures.