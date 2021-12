Caen. Journées du matrimoine et du patrimoine : les femmes à l'honneur

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, pour les journées du matrimoine et du patrimoine, le collectif Caen à Elles met les femmes à l'honneur. Cinquante plaques de rues portant des noms de femmes en lien avec la Normandie vont être installées dans le quartier des Quatrans. "On va présenter ces figures-là avec des visites commentées parce qu'il y a des parcours très riches et très intéressants. De plus, on a une exposition sur cinq femmes sur lesquelles on a des documents d'archives, des écrits ou des photos", explique Pauline Vanbelle, à l'initiative du projet. Ces plaques seront posées de manière temporaire, mais, à terme, le projet et de les y laisser : "Les femmes sont très peu représentées dans l'espace public et nous aimerions accoler ces plaques à côté de celles existantes. Le but est de faire émerger des personnes qui ne sont pas connues." L'exposition est installée dans le local de Territoires pionniers de 10 heures à 19 heures en accès libre ce week-end. Des visites commentées sont également prévues à 10 h 30 et 14 h 30, le week-end. Réservation à caenaelles@gmail.com