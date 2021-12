Pays de Caux. Journées du patrimoine : quatre idées de visite

Les Journées européennes du patrimoine se déroulent les samedi 19 et dimanche 20 septembre. Il s'agit de la 37e édition. Les visites se comptent par milliers sur l'ensemble de la Normandie. Cet événement est toujours largement plébiscité par les Français. Pour vous aider à faire votre choix en pays de Caux, découvrez les quatre coups de cœur de la rédaction de Tendance Ouest.

FECAMP - L'Abbatiale de la Sainte-Trinité. L'édifice a été classé Monument historique dès 1840. L'abbatiale fait partie des plus belles églises de Normandie. Elle est l'héritage des premiers ducs de Normandie et matérialise la puissance, tant matérielle que spirituelle, des seigneurs et abbés pendant huit siècles. Des visites guidées seront proposées dimanche à 15 heures, 15 h 15 et 15 h 30 (sur réservation auprès de l'office de tourisme de Fécamp). A noter que la sacristie sera exceptionnellement ouverte le dimanche, de 14 heures à 17 heures.

LE HAVRE - L'abri chirurgical de l'hôpital général. Cet abri de la défense passive était destiné aux soins des victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale. Le groupe Souvenirs Normand 39/45 proposera des visites libres samedi et dimanche, de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures (entrée à deux euros pour les plus de 12 ans).

MONTIVILLIERS - Aître de Brisgaret. L'aître est un exemple rare de cimetière médiéval ayant conservé sa vocation d'origine. Le site comporte une chapelle, une galerie et d'étonnantes représentations sculptées. Des visites accompagnées seront proposées samedi et dimanche de 14 heures à 18 heures.

BOLBEC - L'atelier Musée du textile. Dans les locaux de l'ancienne usine textile Desgenétais, un petit groupe de passionnés, autrefois salariés de cette industrie, ont recréé toute la chaîne de fabrication. Une exposition est consacrée aux toiles imprimées, appelées indiennes, qui furent à l'origine du développement et de la richesse de Bolbec. Les visites sont proposées samedi et dimanche, de 14 heures à 18 heures.