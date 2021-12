Hockey sur glace. Covid-19 : un cas chez les Drakkars de Caen, les rencontres annulées

Une personne a été testée positive à la Covid-19 au sein de l'effectif de Division 1 des Drakkars de Caen. Depuis mardi 15 septembre, "le groupe pro est placé en isolement et ce pendant sept jours", indique Luc Chauvel, l'entraîneur. "Le plus gros problème à gérer, ce sont les cas contacts plus que le cas positif en lui-même. Si à chaque cas, on met tout le monde en septaine, je ne vois pas comment on va jouer. On attend des réponses de l'ARS."

Les rencontres face à Cholet, à domicile, mercredi 16 septembre et à Tours vendredi 18 septembre sont annulées. Les activités du hockey mineurs et loisirs sont maintenues.

Les hockeyeurs de Caen prévoient de refaire un test PCR lundi ou mardi prochain. Ils reviendront sur la glace dans le cas où aucun autre cas n'est avéré positif. En attendant, un programme physique "à 60 % de leur fréquence cardiaque maximale" leur a été envoyé, précise l'entraîneur.