Orne. Encore une élection municipale contestée devant le tribunal administratif

C'est le troisième round des municipales, après le premier tour le 15 mars puis le second tour après le confinement. Le combat se poursuit devant le tribunal administratif de Caen : le scrutin serait injuste en raison de la pandémie et de la très faible participation. Mercredi 16 septembre, le tribunal administratif examinera un recours déposé sur La Chapelle-Montligeon (Perche ornais), alors que sont attendues les décisions sur les recours pour les communes de Briouze et de Longny-les-Villages.