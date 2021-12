Lucie, Elisa et Juliette aiment reprendre les tubes du moment et les mélanger à leur sauce. Cela donne toujours de très bons moments musicaux ! Cette année, entendez dans une seule chanson The Weeknd, Justin Bieber, Eminem, Gradur, Gims, Drake, Doja Cat, Black Eyed Peas et de nombreux autres artistes.

Pour découvrir ce bon mash-up, profitez des falaises et galets normands, car le clip a été tourné à Etretat, en Seine-Maritime !

Leur album Pas peur est disponible depuis le 29 mai 2020.