Alençon. Anne-Diana Clain : sa peine de 9 ans de prison est confirmée en appel

La sœur aînée des deux frères d'Alençon, Fabien et Jean-Michel Clain, les voix françaises de Daech, a vu sa peine prononcée en première instance confirmée lundi 14 septembre par la Cour d'appel de Paris. Anne-Diana Clain écope donc de 9 ans de prison pour avoir voulu se rendre en Syrie. Sa peine est assortie d'une période de sûreté des deux tiers. La cour a également confirmé la peine prononcée contre son époux, le Tunisien Mohamed Amri : 10 ans de prison assortis d'une période de sûreté des deux tiers, la peine maximale. Avec leurs quatre enfants, ils avaient tenté de rejoindre Fabien et Jean-Michel Clain en Syrie. En juillet 2016, après plusieurs tentatives, ils avaient été arrêtés à la frontière turco-syrienne et extradés vers la France.