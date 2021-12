Buzz. Le pantalon volé au musée D-Day Expérience a été restitué par La Poste

Le jeudi 20 août, alors que l'été bat son plein et que les visiteurs du D-Day Experience de Saint-Côme-du-Mont se pressent dans la boutique du musée, un visiteur a volé un pantalon militaire d'une valeur estimée de 450 €.

Ayant identifié le voleur grâce aux caméras de surveillance, le musée a alors lancé l'alerte sur sa page Facebook, photo à l'appui.

Le coupable du forfait avait alors jusqu'au 30 septembre pour rendre le pantalon. Une publication qui a littéralement fait le buzz.

Près d'un mois plus tard, 1 200 partages et 91 000 vues, le musée a eu la bonne surprise de retrouver l'objet volé ce matin, dans sa boîte aux lettres. Accompagnant le pantalon, un simple mot "Geste inexplicable, leçon bien comprise, mes plus plates excuses !"