En questions. Adèle Brosse - Aviron : "Finalement, la crise ne nous a pas perturbées tant que ça"

Adèle Brosse, membre du Club nautique et athlétique de Rouen, vient de décrocher l'or aux championnats d'Europe U23 d'Aviron avec l'équipe de France.

Cette saison a, comme dans tous les sports, été marquée par de longs mois sans compétition. Comment avez-vous abordé ces championnats d'Europe ?

Finalement, la crise de la Covid-19 ne nous a pas tant perturbées que ça, parce qu'on a continué à s'entraîner avec des rameurs hors de l'eau. On a fait surtout de la salle et des choses un peu différentes. Mais ça a été vraiment long de ne pas avoir de compétitions. Les championnats d'Europe, c'était notre première compétition. On a démarré dans les starting-blocks, ça fait vraiment du bien d'être enfin réalignées pour des courses.

Les conditions étaient évidemment un peu particulières…

On avait les masques obligatoires jusqu'à ce qu'on monte dans le bateau, mais le huis clos n'a pas été réellement dérangeant car le bassin est une zone publique avec un chemin tout autour et il y avait pas mal de gens qui nous encourageaient. Sur l'eau, cela n'a donc pas changé grand-chose, par contre, il est clair que sur le podium, cela a fait une vraie différence. On s'est senties un peu seules pendant La Marseillaise.

Comment as-tu vécu la course ?

Les deux courses se sont bien passées, ça fait du bien de repartir dans les starting-blocks. Pour le coup dans le bateau, on a vraiment fait deux bonnes courses avec un record du monde U23 à la clef. Au bout de l'effort, j'ai mis un peu de temps réagir, mais rapidement, j'ai compris qu'on allait entendre La Marseillaise.

Tu étais confiante pour cette course ?

Avant la première course, on ne savait pas ce que les autres valaient, mais pour la deuxième course, on savait qu'on était favorites, qu'il y avait un record du monde à aller chercher parce que les conditions nous le permettaient. Cela aurait été une contre-performance de ne pas gagner.

La Normandie a obtenu un autre grand résultat…

En effet, Pierrick Verger a aussi gagné au quatre-de couple-poids-léger. La course était un peu plus disputée, ils ont gagné avec deux secondes, mais ils ont dominé leurs championnats. C'était un super bateau à voir également.

Quels sont vos prochains objectifs après ce titre continental chez les jeunes. Les "grands" maintenant ?

Dans un mois, à la mi-octobre, j'ai effectivement les championnats d'Europe dans la catégorie Élites, cette fois. Si on peut accéder à la finale, ce serait vraiment bien. Ce sont les résultats et performances obtenus dans cette catégorie qui détermineront si on peut envisager de bonnes choses pour la suite.