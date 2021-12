Le Havre. Meurtre au couteau : cinq personnes mises en examen

Cinq personnes ont été mises en examen et placées en détention après le meurtre d'un homme mercredi 9 septembre au Havre. Déférés vendredi, au parquet du Havre, deux des suspects, parmi lesquels un jeune majeur, ont été mis en examen pour meurtre. Les trois autres ont notamment été mis en examen pour coups mortels. Ils ont tous été placés en détention provisoire. La victime était décédée mercredi matin, après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Les pompiers avaient procédé à des massages cardiaques mais sans succès. Dans un premier temps, trois personnes avaient rapidement pu être interpellées et placées en garde à vue sur la base de témoignages et l'exploitation de la vidéosurveillance.

(avec AFP)