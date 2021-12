Calvados. Le corps sans vie d'un homme de 45 ans retrouvé dans le canal

Ce dimanche 13 septembre, aux alentours de 20 heures, le corps d'un homme âgé d'environ 45 ans a été découvert flottant dans le canal, à hauteur de Blainville-sur-Orne. Six sapeurs-pompiers et des sauveteurs aquatiques du centre de secours de Ouistreham l'ont sorti de l'eau. La victime n'a pas pu être réanimée et a été déclarée décédée par le médecin du SMUR de Caen.

A l'heure actuelle, les circonstances de la mort de cet homme ne sont pas connues.