Caen. La Rochambelle 2.0 : un nouveau format adapté à la crise du Covid-19 

Cette marche-course rassemble environ 14 000 femmes chaque année. Compte tenu de la crise sanitaire, cette édition 2020 de La Rochambelle, traditionnellement organisée en juin, sera différente : les participantes feront les 5 km à distance.

Une course à distance

Elles ont le choix du lieu où faire cette course. Elles ont entre le samedi 17 et le dimanche 25 octobre pour réaliser ce défi et l'envoyer sur les réseaux sociaux via le hashtag #MaRochambelle. Les personnes inscrites recevront un dossard, un tee-shirt et un sac avec des surprises à l'intérieur. "Outre le fait qu'il était impensable de faire courir des risques à nos participantes en conservant notre format traditionnel, organiser la manifestation avec seulement 5 000 personnes mettait en péril les projets solidaires soutenus cette année", a indiqué Dominique le Dret, président de l'association organisatrice des Courants de la Liberté. Pour l'occasion, 100 % des frais d'inscription seront reversés au profit de cinq organismes caennais qui luttent contre le cancer. L'objectif de l'association est de réunir 98 000 euros.