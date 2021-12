Rouen. Journée du patrimoine : en avant les histoires !

C'est désormais un rendez-vous incontournable pour les curieux. La manifestation, qui permet de découvrir des monuments rarement ouverts au public et d'enrichir nos connaissances, se maintient et s'adapte au contexte sanitaire pour offrir des formules alléchantes.

Visites théâtralisées et jeux d'enquêtes

L'événement mise de plus en plus sur une approche ludique du patrimoine. Les visites théâtralisées permettent de mêler culture et divertissement. Elles sont nombreuses cette année comme Les mystères de l'aître Saint-Maclou, animé par la Cie Acid Kostik et la visite du champ des bruyères avec la compagnie Meliadès. Autre formule très en vogue : celle des jeux d'enquêtes. Pour répondre aux consignes sanitaires, de plus en plus de jeux sont librement accessibles en téléchargeant des applications ou des brochures de jeux comme la chasse au trésor sur l'anneau de Jeanne d'arc ou Rouen enigma qui permet en 20 énigmes de découvrir l'histoire de la ville. Au château de Robert le diable, les visiteurs pourront même déjouer un complot diabolique.

Histoire et vie quotidienne

La grande histoire n'est que la somme de destins individuels. C'est ce que retrace la visite guidée Rouen dans la tourmente qui nous permet d'imaginer ce que fut la vie des Rouennais pendant l'occupation. Rouen rock'n'roll, le circuit proposé par l'application Cirkwi, nous plonge cette fois au cœur du Rouen des années 70 entre bar, disquaire et friperie d'alors.

Patrimoine et éducation

C'est le thème choisi pour cette 37e édition. Sur ce sujet, le Musée de l'éducation de Rouen propose une grande diversité d'animations, avec son exposition cinq siècles d'éducation mais aussi par la visite à deux voix sur le métier d'enseignant. On pourra également emprunter le chemin des écoliers avec une guide conférencière – une randonnée sur les pas des écoliers des quartiers des Sapins et Grieu — ou découvrir les débuts de l'école dans le quartier Martainville au XIXe siècle.

Expériences sensorielles

Le patrimoine est aussi immatériel. Certaines animations de ce nouveau programme font appel à nos sens. Avec les fragrances impressionnistes, le parfumeur de la rue Damiette nous convie à une balade olfactive en lien avec la peinture impressionniste. À Anneville-Ambourville, c'est le goût qui est convoqué puisque les visiteurs pourront déguster le pain cuit dans un four traditionnel. Au Val-de-la-Haye, c'est une visite avec les cinq sens qui nous est même proposée. Bien entendu la musique sera également à l'honneur cette année avec un concert Klezmer ainsi qu'une découverte de la musique et des danses contemporaines au mouvement impressionniste à la corderie Vallois.

Pratique. Les jauges étant réduites, nous vous conseillons de réserver s'il le faut, retrouvez le programme et les contacts sur journeesdupatrimoine.fr