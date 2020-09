[Vidéo] Normandie. "Hommage aux Héros" : un théâtre sur rail pour raconter le Débarquement

"L'hommage aux Héros". C'est le nom du concept touristique qui devrait voir le jour en 2024, quelque part entre la Manche et le Calvados. Une expérience immersive qui, selon ses concepteurs, n'aura rien d'un "D-Day Land", comme l'ont déjà baptisée certains opposants. "On ne va pas faire la grande roue du Débarquement !", assure Stéphane Gateau, producteur de télévision, l'un des membres du trio à l'origine de cette idée avec le communicant Yves Lefebvre et le producteur de spectacles Roberto Ciurleo. "Ce sera un outil pédagogique. Nous allons utiliser les moyens du spectacle vivant et du cinéma pour évoquer cette histoire", poursuit ce dernier.

Roberto Ciurleo, Serge Denoncourt et Stéphane Gateau étaient à Caen mercredi 9 septembre, à l'occasion de plusieurs rencontres et échanges autour de leur projet. -

"Quelque chose qui plaise aux jeunes"

C'est au Canadien Serge Denoncourt qu'ils ont confié la mise en scène de ce concept "unique au monde". Le spectateur prendra place dans un théâtre mobile de 700 places, monté sur rails. À la manière d'un travelling de cinéma, ces gradins avanceront sur 800 mètres de long. "Vous entrez dans le décor, dans Paris occupé par exemple : autour de vous, des immeubles, des voitures…", détaille le metteur en scène, qui fera appel à la 3D mais aussi à des figurants pour donner vie au décor. De l'Occupation à la Libération en passant par la Résistance, l'entraînement des GI, les bombardements, la bataille des haies… Les différents tableaux successifs n'évoqueront pas seulement le Jour-J, mais aussi l'avant et l'après. "On souhaite quelque chose d'immersif, qui plaise aussi aux jeunes", poursuit Serge Denoncourt, connu pour avoir travaillé avec le célèbre Cirque du Soleil. "Le lendemain, ils auront peut-être envie d'aller sur les plages. Notre acte de foi, c'est de raconter cette histoire qui leur semble très loin." Le projet repose sur un comité scientifique qui se réunira prochainement sur deux jours au Mémorial de Caen.