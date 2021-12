Portrait. Tour de France : le chef du commissariat d'Elbeuf à la tête de la Mission police

Il n'est pas sur un vélo ou sur un char de la caravane publicitaire. Mais comme eux, il parcourt tous les kilomètres du parcours du Tour de France 2020. À 44 ans, le Normand d'adoption Christophe Urien vit un petit rêve personnel et professionnel, à la tête de la Mission police sur la Grande boucle. "J'ai deux missions : la première, c'est de servir de relais entre l'organisateur et les services de police des villes traversées. C'est un rôle de facilitateur. La deuxième, c'est que je suis responsable d'une petite équipe de 12 policiers, qui sécurise les sites de départ et d'arrivée, et on intègre la caravane avec trois véhicules pour veiller à ce que le public se comporte bien", explique celui qui est habituellement responsable de la division sud de l'agglomération rouennaise, en poste à Elbeuf.

Si proche et si loin de la course…

Avant de côtoyer le peloton - de loin - et les spectateurs, cet amateur de cyclisme qui suit le Tour depuis son plus jeune âge a "répondu à un appel d'offres, tout simplement. C'est la curiosité professionnelle qui m'a attiré sur cette mission, car c'est intéressant de pouvoir participer à la sécurisation du troisième événement sportif au niveau international !"

Pour lui, mêler sa passion avec son travail est donc "une grande récompense", mais il y a bien un petit revers à cette médaille : "Je ne vois pas du tout la course ! J'arrive juste à voir un petit résumé, le soir, à l'hôtel. Mais ce n'est pas grave, car je baigne 24 heures sur 24 dans un milieu qui m'est agréable et je suis fier de participer à cette épreuve qui nécessite beaucoup d'acteurs. Avec mes collègues, on apporte notre petite pierre." Même s'il ne peut pas approcher les coureurs, précautions sanitaires oblige, Christophe Urien se satisfait de voir le public venir en nombre sur le bord des routes et la compétition battre son plein. Mais ne lui demandez pas son pronostic, il ne s'y risquera pas !