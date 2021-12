Normandie. La Région noue un partenariat avec Sites et Cités remarquables de France

Ils ont signé l'accord dans l'écrin de l'Abbaye aux dames de Caen, vendredi 4 septembre. Hervé Morin, président de la Région Normandie, et Martin Malvy, président de l'association Sites et Cités remarquables de France, s'associent pendant deux ans. "L'idée est que l'on puisse s'appuyer sur l'expertise de cette association pour porter des projets de développement touristique", détaille Hervé Morin. La Normandie va intégrer le réseau de l'association et échanger avec 270 villes françaises partenaires. La Région profite de l'expérience des autres collectivités pour attirer plus de touristes. Le village de Domfront-en-Poiraie, dans l'Orne, va par exemple bénéficier de tous ces conseils et expertises pour son projet de cité médiévale.