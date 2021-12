Orne. Précarité : près de 175 000 masques distribués gratuitement

Mercredi 9 septembre, les pompiers, la gendarmerie et la police de l'Orne ont commencé la distribution des 174 200 masques réutilisables fournis par l'État. Ces masques gratuits vont être distribués à des Ornais en situation de précarité et aux professionnels et bénévoles qui les accompagnent.

Afin de couvrir au mieux tout le département, les masques sont répartis entre les différentes casernes de pompiers et des associations du territoire de l'Orne.