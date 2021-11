Caen. La 5e édition du Turfu Festival maintenue, du 5 au 11 octobre 2020

Du 5 au 11 octobre, le Turfu Festival s'installe au Dôme de Caen et propose une 5e édition avec pour objectif de permettre au plus grand nombre d'imaginer, de contribuer, de tester et de critiquer les technologies et innovations d'aujourd'hui et de demain.

L'événement sera marqué par des temps forts avec des ateliers, des soirées et des rencontres entre citoyens, chercheurs, entrepreneurs ou encore artistes, acteurs de cette transition. Un festival qui permet de réfléchir au monde de demain. L'événement est gratuit et ouvert à tous. Le port du masque sera obligatoire.

Inscriptions : turfu-festival.fr/