Football : Quevilly s'enfonce toujours plus bas

L'entrée en matière de Quevilly fut pourtant musclée, avec une envie de gagne et une énergie incontestable. Cinquième défaite. A l'image d'une belle frappe d'Etiemble à la 18e au terme d'un pressing permanent. Mais, comme durant le match précédent, certains joueurs sont allés un peu trop loin dans leur agressivité. Résultat, un penalty consternant, dix minutes après, au bénéfice de leurs adversaires. Les jaunes et noirs, refroidis et plus calmes, ont permis à Fofana d'égaliser à la 40e.

Les Vendéens ne se sont pas démontés pour autant. Profitant d'une défense quevillaise facilement débordée, ils ont repris l'avantage à la 65e. Le match était plié. L'USQ s'enfonce un peu plus dans les profondeurs du classement.