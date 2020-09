Calvados. Elections sénatoriales : Corinne Féret présente sa liste

Lundi 7 septembre, la sénatrice PS Corinne Féret, candidate à sa succession, a présenté ses colistiers pour les élections sénatoriales du 27 septembre. La liste "le calvados ensemble", qu'elle définit comme "la liste du rassemblement de la gauche", a reçu le soutien du Parti socialiste, d'Europe écologie les verts et du Parti communiste. Les colistiers de Corinne Feret sont Francis Joly, conseiller municipal de Caen (EELV), Danièle Garnier maire adjointe de Dives-sur-Mer (PC), Alain Bauda, maire d'Aure-sur-Mer (PS) et Annie Bihel, maire délégué de Vire-Normandie jusqu'en 2020 (PS). "Une liste qui représente tout le territoire du Calvados à travers ses colistiers", indique la tête de liste. "Je veux continuer à être une élue de terrain. Sur le fond, il va y avoir l'examen du plan de relance dès la rentrée parlementaire et, à notre sens, il faut penser aux concitoyens, il y a tout un volet social, mais aussi écologique. Un engagement plus fort doit être adressé aux territoires. Je suis très attachée au sujet de la santé et il faut préserver le service public."