Football (National 1 et 2). Quevilly-Rouen veut enchaîner, le FC Rouen dans le dur

Après avoir décroché sa première victoire en National sur la pelouse de Villefranche la semaine passée (0-1), Quevilly Rouen Métropole tentera de réitérer cette performance contre Sète lors de la prochaine journée du championnat de National, lundi 14 septembre. "Le groupe commence vraiment à s'exprimer", a confié Bruno Irles, l'entraîneur. De leur côté en National 2, les Diables Rouges peinent à décoller en ce début de saison. Après avoir été tenu en échec par la Caen "B", le FC Rouen s'est incliné le week-end dernier face à Saint-Pryvé Saint-Hilaire (0-1), et ce, malgré bon nombre d'occasions. Samedi 12 septembre, les joueurs de David Giguel iront défier l'équipe de Fleury 91. "A nous d'inverser la tendance, d'être encore plus solidaires, même dans les défaites comme celle-ci, pour pouvoir mieux repartir et de nouveau offrir des points aux gens qui viennent nous supporter", a livré le coach. A la suite de sa large victoire face au SU Dives Cabourg (3-0), le CMS Oissel affrontera Romilly, samedi 12 septembre, lors de la 3e journée de National 3.