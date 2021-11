Barentin. Il s'en prend à la petite-fille de sa compagne

C'est le 12 novembre 2018 que la grand-mère de la victime dépose plainte au commissariat de Barentin, pour agression sexuelle sur sa petite-fille, dont l'auteur n'est autre que son compagnon. Les faits se déroulent en avril et en mai 2017, mais il aura fallu du temps à la victime pour parvenir à dénoncer ces agissements.

L'homme reconnaît les faits

En garde à vue, le prévenu reconnaît avoir été pris de pulsions réitérées, l'amenant à caresser l'enfant sur ses parties intimes, la forçant à l'embrasser et la menaçant de ne plus voir sa grand-mère si elle parlait. Il reconnaît également son addiction à l'alcool, qui aurait altéré son discernement lors des faits. À la barre du tribunal de Rouen, l'homme fait profil bas et se contente d'admettre qu'il est "impardonnable".

Pour la partie civile, "le traumatisme perdure", tandis que le procureur de la République constate que "les faits sont graves et avérés". À l'audience du jeudi 3 septembre 2020, il est reconnu coupable et condamné à une peine de 18 mois de prison avec sursis probatoire de trois ans.