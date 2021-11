Football (National). Quevilly Rouen Métropole à la recherche d'une première victoire

Après le report du match de la 3e journée contre Bourg-en-Bresse mardi 1er septembre, les Jaune et Rouge de Quevilly Rouen Métropole se déplacent à Villefranche pour disputer un match de la 4e journée de National. Coup d'envoi à 20 h. Avec un nul et une défaite, les joueurs de Bruno Irles pointent actuellement à la 17e place du classement avec un match en moins par rapport à la plupart des équipes. Ils vont rencontrer une équipe réalisant un début de championnat mitigé avec deux nuls contre le Sporting Club de Lyon et Cholet et une 12e place au classement. Les Normands tenteront donc d'aller chercher leur première victoire loin de leurs bases pour enfin lancer leur saison.