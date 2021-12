Caen. Boulangerie Briard : tradition et snacking

"Mon père avait une boulangerie rue Caponnière, il s'agit d'une affaire familiale", explique Philippe Briard, gérant de la boulangerie avec sa femme et Gina. Tout est fait maison et les tartes fines en pâte feuilletée y font fureur. Un de leur produit phare : la tradition à base de farine Label rouge. "Notre but est de développer le snacking", précise-t-il. Quatre formules du midi y sont proposées, allant de 6,90 à 8 euros. Il est possible de manger sur place ou à emporter. Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 19 h 30, sauf dimanche et jours fériés.