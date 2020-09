Le Havre. Douze voitures s'embrasent, un suspect interpellé

Des voitures se sont embrasées, vendredi 4 septembre vers 3 heures, au Havre. Les véhicules étaient stationnés sur le parking d'une résidence privée, à l'angle des rues Émile-Encontre et Saint-Michel, non loin de la côte d'Ingouville. Au total, douze voitures ont pris feu, dont neuf ont été entièrement détruites. Du mobilier urbain a également été endommagé. Les flammes ne se sont pas propagées aux immeubles et garages voisins. Aucun blessé n'est à déplorer. La police confirme que l'incendie est d'origine criminelle. Un suspect a été interpellé.