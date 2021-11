Caen. Deux nouveaux centres de dépistages nocturnes en ville

Le jeudi soir rime souvent avec soirée étudiante ! Ce jeudi 3 septembre, il sera possible de se faire tester pour le coronavirus à l'extrémité de la rue Écuyère de Caen, rue justement connue par les fêtards. Un centre de dépistage sera installé de 20 heures à 22 h 30 sur la place Malherbe, à l'angle de la rue Saint-Pierre, rue Écuyère et rue Arcisse-de-Caumont. Cela fait suite à une première opération de l'Agence régionale de santé (ARS) la semaine dernière sur le port de Caen. Le dispositif sera prolongé également le lendemain, vendredi 4 septembre. Le dispositif sera mis en place au niveau de la place Fontette, de 22 h 30 à 1 heure du matin. Toute personne, avec ou sans symptôme peut être testée. Il convient d'avoir sa carte d'identité et sa carte vitale.