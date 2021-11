Dieppe. Menez l'enquête dimanche avec Sherlock Holmes

Le magasin de jeux de société Strata j'aime propose à tous les Dieppois de 12 ans et plus de mener l'enquête dans les rues de la ville le dimanche 6 septembre pour retrouver l'auteur d'un terrible double meurtre.

Enquête pour tous à partir de 12 ans - Strata jaime

Synopsis : Sherlock Holmes fumait tranquillement sa pipe près du feu et discutait avec son ami Watson au salon. Brusquement l'inspecteur Lestrade fit son apparition.

"- Eh bien, quel bon vent vous amène ?

- Je viens de recevoir un télégramme provenant de cette belle ville aux quatre ports !

- Une mauvaise nouvelle je suppose ?

- Effectivement Sherlock, un meurtre ! Mon confrère l'inspecteur Brisou a besoin de soutien pour résoudre cette affaire.

- Un négociant en textile, se prénommant Joseph… a été retrouvé assassiné, jeudi soir, à Dieppe, rue d'Ecosse. Ce qui est inquiétant, c'est qu'un meurtre s'est déjà produit quelques jours auparavant. Aurions-nous affaire à un tueur en série…"

Sherlock Holmes et son ami le Dr Watson se rendent précipitamment à Dieppe pour mener cette enquête. Cette affaire paraît complexe et Sherlock Holmes veut tester votre perspicacité en tant que jeune enquêteur. Vous formerez des équipes d'apprentis détectives et devrez seconder votre maître dans cette investigation.

Pour mener cette enquête, vous devrez, avec votre groupe de 3 à 6 personnes, aller à la rencontre de témoins ou suspects et les questionner. A l'issue de l'enquête (2 h 30 environ), vous pourrez donner vos conclusions. Et ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, le résultat vous sera communiqué.

Ecoutez l'organisateur Alexis Beaucamp, gérant de strata...j'aime, nous présenter cette grande enquête:

De fil en aiguille, enquête dans les rues de Dieppe Impossible de lire le son.

Pour participer, il faut impérativement s'inscrire. Vous pouvez y aller seul ou à deux, vous serez alors intégré à une équipe. Vous pouvez aussi y aller en "grand groupe" de trois à six personnes directement. Les départs des groupes pour l'enquête se feront successivement de 14 h 30 à 15 h 30 dimanche 6 septembre. Plus d'infos sur la page Facebook du magasin.

Pratique. Inscriptions au magasin Strata j'aime, 77 rue d'Ecosse à Dieppe jusqu'à samedi 5 septembre 17 heures.